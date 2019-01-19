لاسارتي: التعادل نتيجة عادلة وطبيعية «الأهلي جاء للجزائر بفريق محدود»

اعتبر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي التعادل مع شبيبة الساورة 1-1 بالجزائر في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا نتيجة طبيعية وعادلة في ظل الظروف التي يعانيها الفريق.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المباراة كانت متوازنة، في الشوط الثاني لعب الساورة أفضل وتقدم بهدف أول مما دب الحماس في نفوسنا ودفعنا للتعادل، وأعتبر النتيجة عادلة".

وأضاف المدرب الأوروجوياني: "نعاني من مشاكل عديدة مثل إصابة حسام عاشور وهشام محمد ومحمد محمود، كما أن حمدي فتحي شاب جديد لم يشارك معنا من قبل، وياسر إبراهيم شارك لأول مرة، بخلاف غياب مصابين آخرين مثل أزارو ومروان وصلاح محسن، الإصابات عديدة حضرنا إلى الجزائر بفريق محدود".

وواصل: "كما انتظرنا لآخر لحظة تعافي وليد سليمان وقدرته على المشاركة في اللقاء، لذا فالتعادل طبيعي في ظل كل هذه الظروف، أمامنا مباريات عديدة ولم تتحدد بعد أبعاد المنافسة، الجو العام هنا كان رائعا وملائما لكرة القدم وأثار إعجابي".

وأكد لاسارتي في ختام تصريحاته: "نلعب من أجل الفوز رغم المشاكل التي ذكرتها، حلمنا وأملنا الفوز بالبطولة".