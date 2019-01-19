استقالة مفاجئة للحكومة في بوركينا فاسو

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استقالت الحكومة في بوركينا فاسو على نحو مفاجئ، بدون إبداء اسباب.

ووجه الرئيس روش كابوري، الشكر لرئيس الوزراء بول كابا تييبا ووزرائه على خدماتهم، حسبما أعلن مكتب رئيس الدولة في وقت متأخر من أمس الجمعة. ولم يتم تقديم أسباب لاستقالة الحكومة.

وأصبحت الهجمات، التي يزعم أنها من تنفيذ المتطرفين الإسلاميين، متكررة على نحو متزايد في بوركينا فاسو الواقعة بغرب افريقيا والتي تحدها منطقة الساحل من الشمال.

والأسبوع الماضي، جرى خطف أحد عمال المناجم الكنديين بالقرب من حدود النيجر، وقتل بعد فترة قصيرة.

وبحسب أحد مؤشرات الأمم المتحدة، تعد بوركينا فاسو واحدة من أفقر الدول في العالم.