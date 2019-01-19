ضبط أكثر من 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة على مستوى الجمهورية

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من ضبط 4 آلاف و247 مخالفة مرورية، من بينها نحو 1469 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة.

جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنتها الإدارة على مدار 24 ساعة، لفرض الانضباط المروري بالشوارع وعلى الطرق السريعة، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

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يأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الخاصة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.