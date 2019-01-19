سيناتور أمريكي: يجب على ترامب إبطاء الانسحاب من سوريا حتى هزيمة داعش



ذكر السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، اليوم السبت، أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبطاء السحب المعتزم للقوات الأمريكية من سورية حتى يمكن هزيمة مسلحي داعش.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جراهام اليوم في أنقرة، غداة لقاءات أجراها مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار.



وقال جراهام: "أفهم الرغبة (لدى إدارة ترامب) في الانسحاب، لكن الانسحاب غير المخطط له سيكون بمثابة فوضى"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي قراره سحب جنود بلاده من الشمال السوري، البالغ عددهم ألفي جندي دون تحديد توقيت لذلك.



وأكد جراهام أن الانسحاب يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بـ هزيمة "داعش" الإرهابي، ومنع انتصار إيران، وحماية تركيا وحل مشكلة "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" التي أحدثتها بلاده لأنقرة بسورية.



وأشار السيناتور الجمهوري، إلى أن الأدلة على ارتباط الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردي بحزب العمال الكردستاني، واضحة للغاية.



ونوه بأن الانسحاب قبل الوصول للأهداف المذكورة يمكن أن يؤدي إلى حرب واسعة في المنطقة، مضيفًا: "الانسحاب، لن ينهي الحرب ضد داعش، بل ستبدأ حربا جديدة ضده".



وتابع: "في هذه الحالة ستكون تركيا مضطرة لتطهير العناصر الإرهابية المسلحة في سورية. وبعض هذه العناصر من الجماعات التي نسلحها نحن".