ترامب: نظام الهجرة غير الشرعية في أمريكا كان غير فعال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظام الهجرة غير الشرعية في أمريكا كان غير فعال، مؤكدا أنه يسعى إلى ضمان قوانين تحترم القيم والعادات الأمريكية.

وقال ترامب، في كلمة الليلة بشأن الحدود والإغلاق الحكومي، إن الحدود الجنوبية تعيش أزمة إنسانية وأخلاقية، مؤكدا أنه سيسعى في الكونجرس الأمريكي الى تغيير القوانين التي وصفها بالسخيفة والغير فاعلة.

وطالب الجميع في أمريكا من الحزب الجمهوري والديمقراطي بالجلوس معا من أجل وضع حل لهذه الأزمة التى تعمل على جلب المخدرات إلى البلاد، مؤكدا تدفق المزيد من المخدرات إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية.

وشدد ترامب على ضرورة تقديم تنازلات من قبل الحزبين لحل هذه الأزمة، رافضا دخول المهاجرين الغير شرعيين إلى أمريكا وبطرق تخرب النظام في أمريكا.