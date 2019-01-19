وزير بحكومة الظل البريطانية: حزب العمال بات أقرب إلى دعم إجراء استفتاء ثان

أعلن السير كير ستارمر وزير شؤون بريكست في حكومة الظل العمالية، اليوم السبت، عن أن حزب العمال بات أقرب إلى دعم إجراء استفتاء ثان.

تأتي تصريحات ستارمر بعد الإخفاق في الدفع إلى انتخابات عامة عند إجراء تصويت على حجب الثقة الأسبوع الماضي ، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد اللندنية).

وأكد ستارمر وقوف حزبه على تعهداته التي أخذها على نفسه في مؤتمر العام الماضي من أنه وحال عدم التمكن من الدفع إلى انتخابات عامة فإن كافة الخيارات يجب أن تكون متاحة على الطاولة ومن بينها إجراء استفتاء ثان.

ونجت رئيسة الوزراء تريزا ماي من تصويت على حجب الثقة مساء الثلاثاء الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على تعرض اتفاقها الخاص ببريكست لهزيمة تاريخية في مجلس العموم.

وأوضح ستارمر أن الخيار الآن منحصر بين دفع حكومة ماي إلى التفاوض على تدشين علاقة اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على اتحاد جمركي، وبين تصويت شعبي آخر.