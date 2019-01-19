وزير الخارجية يشيد بالدور التعليمي والتنويري لجامعة بيروت العربية

أشاد وزير الخارجية، سامح شكري، بالدور التعليمي والتنويري المهم الذي لعبته جامعة بيروت العربية في المجتمع اللبناني طوال العقود السابقة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزير الخارجية ، والدكتورة غادة ، والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إلى جامعة بيروت العربية، حيث كان في استقبالهما الدكتور عمرو العدوي، رئيس جامعة بيروت العربية، وعمداء الكليات.

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة مقر الجامعة التي تُمثل نموذجاً رائداً في العمل العربي المشترك بين مصر ولبنان منذ إنشائها عام 1960 بدعم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأكد أهمية العلاقة القائمة بين جامعة بيروت العربية وجامعة الإسكندرية، مشيداً بالرسالة التي يضطلع بها الأساتذة المصريون في كليات وأقسام الجامعة المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة وزير الخارجية في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية التي تستضيفها (بيروت ).