صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

حقق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وهداف ليفربول رقم قياسي جديد خلال مشاركته في مباراة اليوم، أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمرالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل للهدف رقم 50 في جميع المباريات التي خاضها بالبريميرليج منذ بداية مسيرته.

وسجل صلاح هدفين خلال مباراة اليوم، بالإضافة لـ48 هدفًا كان يمتلكها صلاح في البطولة، حيث سجل 46 هدف مع ليفربول، وهدفان فقط مع فريقه السابق تشيلسي.

وبهدفي اليوم، نجح صلاح في أن يصبح أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج، يصل للهدف رقم 50، وذلك بعد خوضه 72 مباراة فقط.

ويتربع صلاح حاليًا على صدارة هدافي نسخة الموسم الحالي من البطولة برصيد 16 هدفًا بالتساوي مع كل من هاري كين، مهاجم توتنهام والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.