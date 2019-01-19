بنك مصر يحافظ على تصدره ترتيب وتسويق القروض المشتركة وفقا لـ«Bloomberg» العالمية

استحوذ بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرى فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2018 وفقا لمؤسسة بلومبرج Bloomberg العالمية والمتخصصة فى مجال المال والبنوك. ويأتى ذلك التتويج بعد ان قام بنك مصر بإتمام 20 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة اجمالية نحو 1.5 مليار دولار (بما يعادل نحو 27.5 مليار جم) قام فيها بنك مصر بدور المرتب الرئيسى وكذلك اتمام 18 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية 1.826 مليار دولار أمريكى (بما يعادل 32.66 مليار جم) قام فيها بنك مصر بدور مسوق التمويل من أجمالى العمليات التمويلية التى قام بها أكبر 20 بنك بأفريقيا. وقد أعلنت مؤسسة بلومبرج Bloomberg وفقا للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2018 حصول بنك مصر على المركز الثالث كأفضل مسوق تمويلى، بالإضافة إلى المركز الخامس كمرتب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.

وبذلك يواصل بنك مصر صدارته واحتلاله للمركز الأول على مستوى البنوك فى مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الوسط وافريقيا خلال السنوات الخمس الماضية فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقا للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.