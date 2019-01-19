النادي الرياضي القسنطيني يفوز على مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

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فاز فريق النادي الرياضي القسنطيني الجزائري على ضيفه مازيمبي الكونغولي 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل أهداف الفريق الجزائري حسين بن عيادة ونصر الدين زعلاني وسيد العمري في الدقائق 51 و65 و80.

ورفع النادي الرياضي القسنطيني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان النادي القسنطيني فاز في مباراته الأولى على الإفريقي التونسي 1 / صفر ، فيما فاز مازيمبي على الإسماعيلي 2 / صفر.