القبض على 50 مشجعا من مثيري الشغب في مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

تمكنت قوات مكافحة الشغب من السيطرة على الأحداث التي أثارها جمهور النادي الإسماعيلي، احتجاجا على خسارة فريقه، بإلقاء الحجارة والزجاجات في محيط ملعب مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي في استاد الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة.

وألقت قوات الأمن القبض على 50 مشجعا من مثيري الشغب، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد إصابة رائد الشرطة "كريم أبو ستيت" بالإضافة لـ12 آخرين، مادفع حكم المباراة الكاميروني "ناينت أليوم" لإلغاء المباراة قبل انتهاء وقتها الأصلي واعتبار الفريق الضيف فائزّا بهدفين دون رد.

ونقلت سيارات الإسعاف الضابط المصاب بكدمات، نتيجة إلقاء أحد المقاعد من مدرجات الجماهير، إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وكان أبوستيت قد سقط في أرض الملعب متأثرا بإصابته، بينما أصيب 12 آخرين باختناقات وكدمات، وخضعت 6 حالات للعلاج بموقع الأحداث ونقلت 6 حالات أخرى للمستشفى.

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