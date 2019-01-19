«الهندسية للحاويات» تاريخ طويل من التميز فى مجالات تشغيل الموانئ

تأسست الشركة الهندسية للحاويات عام 1993 وفى غضون سنوات قليلة أصبحت إحدى الشركات الرائدة فى مجالات تشغيل الموانئ وخدمات الحاويات والنقل البرى من وإلى جميع الموانئ المصرية، والشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والتشريعات والمتطلبات القياسية الخاصة بشهادات الجودة. خلال عام 2018 حرصت الشركة على تحديث المواصفات القياسية الخاصة بالجودةوالبيئة للتطابق مع الاصدارات الجديدة.

استطاعت الشركة خلال السنوات الماضية أن تثبت قدرتها على تقديم خدمات متميزة واكتساب رضا العملاء من خلال خدمة متميزة فى مجال النقل باستخدام تقنيات حديثة وقدرة على متابعة دقيقة ومتواصلة لاسطولها على مدى 24 ساعة لذلك لتميزها فى خدمات الموانئ وخاصة تداول المشاريع ذات الابعاد والاوزان الثقيلة، لذا حرصت الشركة خلال عام 2018 على الاستثمار فى تنوع معدات الشحن والتفريغ وتحديث اسطول النقل البرى.

إلى جانب استمرارها فى تدريب الكوادر البشرية مع الالتزام بمسئولياتها البيئية والاجتماعية.

خلال العام الماضى، اشتركت الشركة فى تفريغ ونقل عدد من المشاريع القومية وخاصة مشاريع الطاقة سواء طواحين الهواء أو محطات الطاقة الشمسية فى كل من ميناء الإسكندرية والادبية وميناء السخنة.

ومازالت الشركة الهندسية للحاويات لديها الكثير لتضيفه فى مجال النقل وخدمة الموانىء خلال عام 2019