مرور الجيزة: فتح محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو بكامل طاقتهما بعد انتهاء أعمال الصيانة

قال المقدم عمر عبد النعيم، مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة، إنه تم فتح محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو بكامل طاقتهما بعد انتهاء أعمال الصيانة بهما.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، اليوم السبت، أن المنطقة بمحيط محور 26 يوليو وكوبري 15 مايو، تشهد سيولة مرورية تامة، وهي الحالة الموجودة في كافة الطرق الأخرى خلال الفترة الصباحية، اليوم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال أخرى بطريق لبنان، وفتح الطريق بشكل طبيعي أمام السيارات، مضيفًا أنه سيتم التنبيه عن أية أعمال صيانة أخرى يتم إجرائها والخطط المرورية البديلة أمام المواطنين.

من جانبه قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية جيدة ومستقرة على كافة الطرق والمحاور، في ظل استقرار الحالة الجوية وتميز يوم السبت، بانخفاض معدلات الحركة.