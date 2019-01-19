إحباط محاولة تهريب كمية من الهيروين والمرجوانا والحشيش إلى داخل البلاد



نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، في ضربة أمنية ناجحة ضد مهربي المواد المخدرة، في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيروين والمرجوانا والحشيش وعدد من الأقراص المخدرة إلى داخل البلاد.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تابعت نشاط أحد العناصر في جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي، ويدعى "بدر ب." يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأكدت التحريات اعتزامه تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد عبر ميناء الغردقة الجوي.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ والسلطات الجمركية بميناء الغردقة الجوي، تم ضبط المذكور حال وصوله البلاد قادما من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته قالب لمخدر الهيروين بلغ أكثر من كيلوجرام، وأكثر من 1000 قرص مخدر، و13 لفافة مارجوانا وزنت 370 جراما، و170 جرام حشيش.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.