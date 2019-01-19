عبد الحفيظ: النتيجة مقبولة «عودة أجاي أكبر مكاسب مواجهة الساورة»

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي رضاه عن نتيجة التعادل 1-1 أمام شبيبة الساورة الجزائري مساء الجمعة في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "دور المجموعات هو مرحلة تجميع أكبر عدد من النقاط بالفوز في جميع مبارياتك على ملعبك ومحاولة خطف مباراة أو نتيجة إيجابية في ملاعب المنافسين".

وأضاف: "بالتأكيد الفوز كان أفضل، ولكن النتيجة مقبولة".

وعن سبب عدم إشراك جونيور أجاي في التشكيل الأساسي، رد مدير الكرة بالأهلي: "أجاي لم يلعب منذ 28 يوليو الماضي بل شارك في ودية شبين قبل 10 أيام، لذا جلوسه احتياطيا أمر طبيعي خاصة أننا نلعب على ترتان وإصابته في الركبة".

واستطرد: "كان من الطبيعي بعد غياب أجاي 6 أشهر كاملة، وهي فترة طويلة أن يبدأ اللقاء احتياطيا، ولكن سعيد جدا بعودته للمباريات لأنه من العناصر الفعالة والتي تمنح ثقلا للفريق، فهو من أكبر مكاسب اللقاء".

وأوضح: "لقد لعب مارتن لاسارتي بخطة 4-3-3 في ظل إصابة رأس الحربة، لقد أراد المدرب تجربة الخطة وأمور فنية ما، وعندما شارك ناصر ماهر وأجاي كانت من أفضل الفترات بعد الدقيقة 60، وكان الثنائي إضافة كبيرة".