الجيش الأمريكي يقتل 52 من عناصر «الشباب» في غارة جوية بالصومال

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أعلن الجيش الأمريكي أنه شن غارة جوية على متشددي جماعة الشباب اليوم السبت، ردا على هجومهم على قاعدة عسكرية صومالية.

وذكرت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الغارة أسفرت عن مقتل 52 مقاتلا من الشباب، دون أن يصاب أي من المدنيين.

وشن المسلحون هجوما على قاعدة بار سانجوني في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفقا لما ذكره الجيش الصومالي.

وقدر وزير الأمن الإقليمي عبد الرشيد حسن عبد النور عدد مسلحي "الشباب" الذين قتلوا في المعركة التي وقعت لاستعادة القاعدة، عند 73 شخصا.

وقال اللواء علي محمد محمود وهو أحد القادة البارزين بالجيش الصومالى إن سبعة من القوات الصومالية قتلوا.