مسؤول عراقي: الصادرات النفطية تصل إلى 3 ملايين و650 ألف برميل يوميا جنوبي البلاد

كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي مساء اليوم السبت، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن بلغت 3ملايين و650 ألف برميل يوميا عبر الموانئ العراقية شمالي الخليج في محافظة البصرة (550 كيلومترا جنوبي البلاد).

وقال إحسان عبد الجبار المدير العام لشركة نفط البصرة، كبرى الشركات النفطية في العراق في تصريح صحفي "إن متوسط صادرات النفط العراقية منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اليوم يتراوح بين 3ملايين و 640 ألف برميل يوميا إلى 3ملايين و650 ألف برميل يوميا من الموانئ جنوبي العراق شمالي الخليج ".

وأضاف "أن معدلات إنتاج شركة نفط البصرة خلال الشهر الجاري يتراوح بين 3 ملايين و 200 ألف إلى 3 ملايين و250 ألف برميل يوميا".

وأوضح "ان شركة نفط البصرة التزمت بتوجيهات وزارة النفط بتخفيض مستويات الانتاج وفق خطة الوزارة في إطار الالتزام بقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أواخر العام الماضي لتخفيض الانتاج ".

ويسعى العراق خلال الشهر الجاري إلى رفع مستويات صادرات النفط الخام الى 3ملايين و880 ألف برميل يوميا من الموانئ جنوبي البلاد وعبر خط أنابيب كردستان شمالي البلاد إلى ميناء جيهان التركي وفق ما حدد في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الجاري.