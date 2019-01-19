المرصد السوري: مقتل 16 شخصا في قصف للتحالف الدولي على دير الزور



قتل 16 شخصا، بينهم 6 مدنيين، في قصف للتحالف الدولي استهدف آخر جيب لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة دير الزور شرق سوريا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن -وفقا لقناة (العربية) الإخبارية- "إن القصف الجوي للتحالف الدولي على قرية الباغوز أسفر عن مقتل 6 مدنيين، بينهم 4 أطفال، فضلا عن 10 عناصر من التنظيم"، مشيرا إلى أن القصف متواصل حيث ارتفعت وتيرته منذ هجوم مدينة منبج قبل أيام.

وكان تفجير انتحاري، يوم الأربعاء الماضي، تبناه تنظيم (داعش) الإرهابي، واستهدف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بشمال البلاد، قد أسفر عن مقتل 19 شخصا، بينهم 4 أمريكيين.