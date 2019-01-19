وزير الأوقاف الفلسطيني: القدس يجب أن تظل حاضرة في أذهان القادة

علق وزير الأوقاف الفلسطيني، الدكتور يوسف أدعيس، على مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي افتتحه اليوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء السبت، إن بلاده تحرص دائمًا على المشاركة في المؤتمرات الدولية لكونها بالغة الأهمية، متابعًا: «نؤكد كذلك بحضورنا أن القدس يجب أن تظل حاضرة في أذهان القادة».

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة الشؤون الإسلامية بدولة الإمارات، محمد مطر الكعبي، أن هذا المؤتمر سيخرج الآليات التي من شأنها التنسيق بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في تحقيق أهدافه.

وفي ذات السياق، أوضح المفتي روشان عباس، نائب رئيس مجلس شورى المفتيين لروسيا الاتحادية، أن هذا المؤتمر في غاية الأهمية لكونه يعطي فكرة صحيحة عن حياة المواطن المسلم، معقبًا: «حب الوطن من الإيمان».

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعقد على مدار يومين تحت عنوان «بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحِفاظ على هويتها» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.