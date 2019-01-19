وزير التنمية المحلية يتفقد «كوبري شرويدة» بالشرقية



تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، خلال جولته بمحافظة الشرقية، عدة مشروعات بالمحافظة، وعلى رأسها مشروع كوبري شرويدة الواقع في مدينة الزقازيق.

واستمع الوزير إلى شرح مسئولي شركة المقاولات المصرية عن تكلفة المشروع، والموعد المقرر للافتتاح وأهميته لخدمة المواطنين بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقاني الجامعة وشرويدة سيتم تشييده بتكلفة 313 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في مارس 2019 والمرحلة الثانية في شهر مايو 2019.

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