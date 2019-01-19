المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان يمدد زيارته لباكستان

ذكرت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد مدد زيارته التي يقوم بها لباكستان، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.

وأضافت المصادر، أنه كان من المقرر أن يعود المبعوث الأمريكي إلى بلاده، غير أنه مدد زيارته في أعقاب القرار بإجراء الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وتابعت المصادر "لم يتم بعد تحديد موعد العودة".

وكان قد تم اتخاذ القرار بعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية في إسلام آباد أمس الجمعة، خلال اجتماع بين المبعوث الأمريكي ووزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي.

وقال خليل زاد، الذي وصل إلى باكستان أمس الجمعة في إطار زيارة تضم أربع دول لقريشي: إن القيادة الأمريكية تقيم جهود باكستان لتحقيق سلام ومصالحة في أفغانستان.

وفي أعقاب اجتماعه مع وزير الخارجية، دعا المبعوث الأمريكي رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان إلى مكتبه.

وتابعت المصادر، أن خليل زاد طمأن رئيس الوزراء فيما يتعلق بعملية الحوار مع حركة طالبان الأفغانية.

وشدد رئيس الوزراء على أن تحقيق سلام في أفغانستان يخدم مصالح إسلام آباد، وأكد دعم باكستان في عملية السلام.

وتعد هذه خامس زيارة يقوم بها خليل زاد إلى المنطقة للمصالحة الأفغانية منذ أن تولى منصبه.