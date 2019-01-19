شكري يؤكد موقف مصر الثابت الذي يدعم سلامة واستقرار لبنان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، موقف مصر الثابت، المبني على الحرص على سلامة واستقرار لبنان كجزء أصيل من استقرار المنطقة ككل، بالإضافة إلى ضرورة تحصين الساحة اللبنانية ضد حالة الصراع و"التجاذب " الإقليمي الراهن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير الخارجية، اليوم السبت، في (بيروت ) مع وليد جنبلاط ، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.

وتناول اللقاء مُستجدات الوضع على الساحة السياسية اللبنانية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في المنطقة.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري، أعرب خلال اللقاء عن الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للعلاقات "الأخوية " الراسخة مع لبنان ، معربا عن تطلع القاهرة إلى نجاح "الأشقاء " اللبنانيين في تشكيل حكومة وفاق وطني في المُستقبل القريب، بما يسمح لتلك الحكومة بالمُضي قُدماً في تلبية تطلعات الشعب اللبناني بكافة أطيافه، وحماية المصالح الوطنية اللبنانية.

وثمن وزير الخارجية الدور الذي يلعبه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على صعيد المشهد السياسي اللبناني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة العربية .