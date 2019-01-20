عمرو أديب: فيلم «الضيف» رسالة قوية لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكري

•تحية للرقابة المصرية على عرض الفيلم.. و«ماينفعش متشفهوش»

قال الإعلامي عمرو أديب، إن فيلم «الضيف» يعد رسالة قوية في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري، معقبًا: «فيلم فارق وجدير بالمشاهدة جدًا، مش بقول كده دعاية ليه، لانه جايب إيرادات كويسة، ودخل مهرجانات وحصل على جائزة».

وأشاد في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، بالفنان خالد الصاوي الذي وصفه بأنه يؤدي دور عمره، وكذلك الفنان أحمد مالك والفنانة شيرين رضا، معقبًا: «أنا بحي الرقابة المصرية على موافقتها عرض الفيلم، ساعة ونص مش هتقوم من قدامه بيربطك لحد آخر لحظة، ما ينفعش تضيعه وما تشفهوش».

وأوضح أن الفيلم تم تصويره في مكان واحد وتم إخراجه بشكل مبدع للمخرج الكبير هادي الباجوري، ومن تأليف الكاتب إبراهيم عيسى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى،و لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه.

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.