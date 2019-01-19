قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وطقس شتوي جميل خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا، موضحًا أن هذه الحالة تستمر طوال الأسبوع.

وحذر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، من الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، لاسيما الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرًا إلى وجود ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، مع هدوء نشاط الرياح.

وأوضح أن المدن الساحلية ستشهد حالة مستقرة وارتفاعًا في درجات الحرارة لتتراوح العظمي بين 18 و19 درجة هناك، لكن تظل البرودة في ساعات المساء.

وذكر أنه من الوارد تعرض مصر لموجات من الطقس السيء مرة أخرى خلال فصل الشتاء الحالي، مضيفًا أن مصر تتعرض خلال الأسبوع الحالي لكتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية، تعمل على رفع درجات الحرارة.