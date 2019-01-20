تونس تخسر أمام السويد في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد

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خسر المنتخب التونسي أول مبارياته في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد أمام نظيره السويدي 23 / 35، اليوم السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وكان الشوط الأول متقاربا للغاية حيث أنهاه المنتخب السويدي متقدما بفارق خمسة أهداف فقط 19 / 14 ولكن أداء المنتخب التونسي هبط وخسره بفارق سبعة أهداف 9 / 16 ليفوز المنتخب السويدي 35 / 23.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة وظل المنتخب التونسي بلا نقاط في قاع الترتيب.

كما فاز المنتخب الدنماركي على نظيره المجري 25 / 22.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 15 / 10 وفي الشوط الثاني استطاع المنتخب المجري أن يقلص الفارق بعدما فاز به 12 / 10 ليخسر 22 / 25.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد المنتخب المجري عند نقطة واحدة في المركز الخامس.

وفي منافسات المجموعة الأولى فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الإسباني 33 / 30.

وأنهى المنتخب الفرنسي الشوط الأول متقدما 17 / 15 ، كما انهى الشوط الثاني متقدما16 / 15 ليفوز 33 / 30.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد إسبانيا عند نقطتين فقط.

كما فاز المنتخب الألماني على نظيره الأيسلندي 24 / 19.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متقدما 14 / 10، كما أنهى الشوط الثاني متقدما 10/ 9 ليفوز 24 / 19.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة ، وظل منتخب أيسلندا بلا نقاط.