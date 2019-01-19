السعودية وجنوب أفريقيا يوقعان مذكرة لإنشاء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات



وقعت المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا مذكرة نوايا لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية، وفي موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح وقع المذكرة عن الجانب السعودي مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب أفريقيا جيف راديبيه، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي.

وكان سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا قد التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب أفريقيا حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وجنوب أفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز؛ وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز، كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة وبشكل مستدام.