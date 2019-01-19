أزمة قلبية تنهي حياة خفير نظامي أثناء خدمته بإحدى الكنائس في المنيا

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لقى خفير نظامي بالمنيا، أمس الجمعة، مصرعه إثر تعرضه لأزمة قلبية، أثناء خدمته بأحدى الكنائس بمركز مطاي.

تلقى اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفي مطاي العام، بوصول محمد أحمد عبد الحميد، خفير نظامي جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي من قبل الدكتور أشرف يعقوب، مدير إدارة مطاي الصحية، تبين أن سبب الوفاة جلطة قلبية ولايوجد شبهة جنائية.

وبانتقال الرائد أحمد الصاوي رئيس مباحث المركز، وبرفقته النقيب حازم الحيني، تبين أنه توفى أثناء خدمته على كنيسة قرية أبوعزيز، وتحرر المحضر اللازم.



