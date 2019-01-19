قد يتشارك الأشخاص المولودون في نفس البرج السماوي نفس السمات، وقد تصبح لديهم نفس الطباع، لكن أن يصبح كل مواليد سكان الأرض المشتركون في برج واحد أكثر عرضة للشهرة، فهذا جديد العلماء!

فقد رجح مجموعة من العلماء أن أطفال الدلو الذين ولدوا في الفترة ما بين 20 يناير و18 فبراير، هم أكثر عرضة للشهرة من أي شخص آخر.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، فقد أخد العلماء عينة عشوائية من مشاهير العالم، أظهرت اشتراكهم في نفس البرج السماوي، بل وميلاهم في الفترة مابين 20 يناير، وحتي 18 فبراير، ليصبح برج الدلو هو الأكثر ارتباطًا بالثراء والشهرة.

ويفسر العلماء كونهم أثرياء ومشهورين بأنه قد يكونوا جميعاً وصلوا إلى علامة نجم معين في السماء، بحسب علوم التنجيم.

وجاء ضمن مشاهير العالم ممن تشاركوا في برج الدلو، وكان ميلادهم مابين 20 يناير و18 فبراير، الممثل الأمريكي آشتون كوتشر، كريستيان بيل، نجم فيلم باتمان، اللاعب كريستيانو رونالدو، أحد أشهر لاعبي الكرة في العالم، مايكل جوردان أفضل لاعب كرة سلة على الإطلاق، وصاحب العلامة التجارية "جوردان"، أوبرا وينفري، المذيعة الامريكية الأشهر في العالم، الممثلة الأمريكية الشهيرة جينيفر انسيتون، الموسيقي العظيم بوب مارلي، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

قام العلماء في وقت لاحق بأخذ عينة أوسع من المشاهير، بلغت نحو 200-300، وظلت نفس العلاقة بين علامة النجمة السماوية، وتحقيق الشهرة ثابتة بدون تغيير.

في نفس السياق، نشر الدكتور بيرسي سيمور، في جامعة أكسفورد، كتابًا يسمى "الدليل العلمي للتنجيم"، عام 2004، أغضب به العديد من العلماء بقوله إن النظام الشمسي كله يلعب سيمفونية على المجال المغناطيسي للأرض والبشر جميعًا يستقبلون مجموعة مختلفة من ألحان هذه السيمفونية في وقت معين لتؤثر علي جيناتهم وتوحدها".