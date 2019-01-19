المليشيا الحوثية تقتحم منزل البرلماني اليمني عباس النهاري في صنعاء

اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، منزل عضو مجلس النواب اليمني عباس النهاري في صنعاء بعد محاصرته لمدة يومين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية أن المليشيا الانقلابية حاصرت المنزل الكائن في منطقة بيت بوس واستقدمت أطقم مسلحة واقتحمت بوابته الرئيسية وحاصرت النساء والأطفال في جزء من المنزل، بعد أن اقتادت الحارس إلى أحد أقسام الشرطة ، مشيرة إلى أن المليشيا أمهلت النساء يومين لمغادرة المنزل.

وأضافت الوكالة أن المليشيا تعمل منذ انقلابها على السلطة الشرعية في عام 2014، على تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات واسعة بعدد من المنازل في صنعاء وعدد من المحافظات وتصادر وتنهب محتوياتها بحجة تأييد ملاك تلك المنازل للشرعية ورفضهم لعمليات الانقلاب.