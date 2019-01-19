المستثمرون الروس مهتمون بالمشاركة في تطوير مطار دمشق الدولي

قال ديمتري بيليك النائب في مجلس دوما الدولة الروسي، اليوم السبت، إن مستثمرين روسيا في قطاع إنشاء المطارات ينظرون في المشاركة في أعمال تطوير مطار دمشق الدولي.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى النائب عن منطقة سيفاستوبول قوله إن هناك شركات روسية متخصصة في مجال البنية التحتية للمطارات مستعدة للاستثمار في مطار دمشق.

كان وزير النقل السوري علي حمود قال - خلال اجتماع مع وفد روسي يوم الاثنين الماضي - إن بلاده تخطط لبناء صالة جديدة للرحلات الدولية في مطار دمشق لتجعله قادرا على استيعاب 15 مليون مسافر سنويا، وتبلغ القدرة الحالية للمطار 5 ملايين مسافر فقط سنويا.

وأضاف أنه مقتنع بأن سوريا ستُصبح محورا ومركزا جويا رئيسيا للدول العربية.

وكان النائب الروسي بيليك ضمن الوفد الروسي الذي زار دمشق الأسبوع الماضي، وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد قال خلال اجتماع منفصل إنه يخطط لزيارة القرم وسيفاستوبول لتوسيع التعاون بما في ذلك قطاع السياحة.