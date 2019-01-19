مقتل عامل في مشاجرة بالفيوم بسبب «كسر زجاج سيارة»

قتل عامل بالفيوم في مشاجرة انهال عليه فلاح ونجله أثناء معاينته تلافيات سيارة "كسر زجاج أمامي "يمتلكها الجناة، وكان شقيق المجني عليه قد تسبب في وقوع الحادث بطريق الخطأ أثناء مروره من أمام منزلهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتشكيل فريق بحث لضبط الجناة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من العميد خالد حسن، مأمور مركز طامية، يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووفاة مبروك .ع.ك 35 سنة عامل بمصنع السيراميك ومقيم بعزبة حبيب التابعة لقرية المظاطلي.

تم تشكيل فريق بحث وكشفت تحريات العقيد رجب عبدالله غراب، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، وشارك فيها الرائد هني تعيلب، رئيس مباحث مركز طامية، تحت إشراف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، أن المشاجرة نشبت بين طرف أول المتوفي وشقيقة عيد 46 سنة سائق طرف ثاني سعد الدين .ع 60 سنة فلاح هارب ونجله أحمد 27 سنة صاحب مخبز هارب وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

وذلك بسبب قيام شقيق المتوفي إحداث تلفيات "كسر لوح زجاج" سيارة ملك الطرف الثاني أثناء مروه من أمام المخبز خاصته، وحال تدخل المجني عليه لمعاينتها قاما بالتعدي عليه بالضرب بعصي شوم مما أدي لحدوث إصابته التى أودت بحياته تم نقل جثة المتوفي الى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف النيابة العامة حرر محضر رقم 237 لسنة 2019 إداري مركز شرطة طامية.