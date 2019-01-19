إثيوبيا تستعد لشن هجوم واسع على حركة شباب الصومالية

أعلنت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، عن أنها تستعد لشن هجوم واسع النطاق ردا على كمين نصبه متطرفو حركة الشباب لقافلة تابعة لقوات حفظ السلام الإثيوبية في الصومال المجاورة.

ونفت القوة الإثيوبية، في بيان أصدرته اليوم السبت، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، تقارير تفيد بأن حركة الشباب قتلت عددا من الجنود الإثيوبيين غربي الصومال، موضحة أن الكمين وقع عندما كانت قافلة إثيوبية في طريقها من بورهاكابا إلى بيدوا جنوب غربي الصومال.

وكانت تقارير قد ذكرت أن الكمين وقع في الوقت الذي أعلنت فيه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن هجوم قاتل على فندق في نيروبي مؤخرا، بالإضافة إلى هجمات مميتة على القوات داخل الصومال