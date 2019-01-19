جروس يحدد موقف مصطفى فتحي من المشاركة أمام بيراميدز

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مصطفى فتحي لاعب الأبيض، يواصل التأهيل وأنه قريب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز بالدوري الممتاز.

وكان فتحي غاب عن المشاركة مع الزمالك امام اتحاد طنجة في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 مكرر من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، والتي تأهل الأبيض على حسابهم إلى دور المجموعات، وذلك بداعي الإصابة.

وقال جروس في تصريحات عقب مباراة الزمالك اليوم أمام اتحاد طنجة، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1،: "مصطفى فتحي يتدرب بشكل جيد وحاليًا هو في فترة تأهيل، وسنرى إمكانية مشاركته أمام بيراميدز من عدمه، ولكنه سيكون إضافة قوية في حالة مشاركته".

وتنتظر الزمالك مواجهة قوية أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.