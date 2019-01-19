سامح شكرى ونظيره العراقي يبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، خلال لقائه مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، سُبل الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده مجالات التعاون بين مصر والعراق، واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب ، وخاصةً ما يتعلق بدعم جهود إعادة أعمار العراق الشقيق.

جاء اللقاء بين الوزيرين على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية المُقررة غدا في بيروت، حيث تناول اللقاء تبادُل وجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية، وكذلك متابعة سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالإعراب عن تطلعه للتعاون مع "الحكيم" نحو تعزيز العلاقات الراسخة بين البلديّن.

وأضاف المتحدث أن الوزيريّن تبادلا كذلك وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن سُبل تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وكيفية الإسهام في إنجاح أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية المُقررة غداً في بيروت عبر الخروج بنتائج ملموسة تُسهم في المُضي قدماً في تفعيل مسيرة التكامُل الاقتصادي والاجتماعي العربي، والنهوض بالأوضاع التنموية في الوطن العربي.