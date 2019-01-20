تقارير: الأمير البريطاني فيليب يقود سيارة مجددا بعد يومين من تعرضه لحادث

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ذكرت تقارير إخبارية أن الأمير البريطاني فيليب (97 عاما) قاد سيارة مجددا اليوم السبت، بعد يومين من تعرضه لحادث تصام أثناء القيادة قرب ضيعة ساندرينجهام الملكية أمس الأول الخميس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" وصحف أخرى أن فيليب، دوق أدنبره وزوج الملكة اليزابيث الثانية، قاد سيارة رياضية من طراز "لاندروفر" مماثلة لتلك التي قادها أثناء حادث يوم الخميس.

وقالت الشرطة البريطانية أمس الجمعة أنها تجري تحقيقا في حادث سيارة تعرض له الأمير فيليب.

وذكر قصر باكنجهام أن الأمير لم يصب بأذى في الحادث.

وعانى الأمير فيليب من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة ، وخضع لعملية جراحية في يده بالإضافة إلى استبدال مفصل الفخذ.

وغاب فيليب الشهر الماضي، عندما حضر بعض أفراد العائلة المالكة الآخرين قداسا للاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة قرب ساندرينجهام، التي تقع على مسافة 180 كيلومترا شمال شرق لندن.

وأعلن فيليب عن تقاعده من معظم واجباته العامة في مايو 2017.