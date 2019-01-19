الجيش السوري يحبط خروقات الإرهابيين ومحاولات تسللهم باتجاه نقاطه العسكرية بريف حماة

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أحبطت وحدات من الجيش السوري محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في ريف حماة الشمالي لحماية القرى والبلدات الآمنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن مدفعية الجيش السوري أوقعت قتلى ومصابين في صفوف مجموعات إرهابية منضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل عبر الأراضي الزراعية على أطراف بلدة مورك باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة بريف حماة الشمالي.

يذكر أن وحدات الجيش أمس كبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم نقاطا محصنة وذلك بعد رصد تحركاتهم بغرض التسلل والاعتداء على النقاط العسكرية المتمركزة في ريفي حماة وإدلب.