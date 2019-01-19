رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يختتم زيارته إلى مولدوفا



قال ميروسلاف لاجاك وزير الخارجية والشئون الأوروبية في سلوفاكيا، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، إن رئاسة بلاده للمنظمة الأوروبية تركز على منع نشوب الصراعات والتوسط لإنهاء الصراعات القائمة وتخفيف تداعيات هذه الصراعات على المدنيين.

وقالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي -في بيان اليوم السبت من مقرها بالنمسا- إن ذلك جاء في ختام زيارة لاجاك إلى دولة مولدوفا التي استمرت عدة أيام التقى خلالها مع كبار قيادات الدولة في مقدمتهم رئيس مولدوفا إيجور دودون، ورئيس الوزراء بافيل فيليب، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الأوروبي تودور أوليانوفشي.

وأضافت أن سلوفاكيا سوف تعمل مع بقية الشركاء الدوليين وبعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لتعزيز التقدم في تحقيق تسوية سلمية ومستدامة في مولدوفا، موضحة أن لاجاك أكد على ضرورة ضمان أن تتم الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 24 فبرايرالمقبل بطريقة حرة وشفافة وبما يتفق مع المعايير الدولية الأخرى المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية.