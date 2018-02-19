استئناف البحث عن حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

استؤنفت اليوم الإثنين، أعمال البحث عن حطام الطائرة الإيرانية، التي تحطمت جنوب غرب البلاد، أمس الأحد، حيث من المقرر أن يمشط متسلقو الجبال موقع الحادث المشتبه به بجبل دينا بالقرب من مدينة سيميروم.

وكانت شركة طيران "أسمان" قد أكدت مقتل جميع ركاب الطائرة ذات المحركين الـ66، وهم 60 راكبا وطاقمها المؤلف من ستة أشخاص.

ولكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، ذكرت أن 59 راكبا لقوا حتفهم، حيث إن راكبا ألغى سفره في اللحظة الأخيرة.

ولم يستطع الهلال الأحمر الإيراني تحديد موقع حطام الطائرة بعد.

وكانت الطائرة قد اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإيرانية.

ويشار إلى أن شركة أسمان الإيرانية، مدرجة على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية لشركات الطيران غير الآمنة.