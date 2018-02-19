الإثنين 19 فبراير 2018 11:51 ص القاهرة القاهرة 20.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

برأيك.. هل حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

استئناف البحث عن حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة

استئناف البحث عن حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة
استئناف البحث عن حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة
طهران- د ب أ
نشر فى : الإثنين 19 فبراير 2018 - 10:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 19 فبراير 2018 - 10:49 ص

استؤنفت اليوم الإثنين، أعمال البحث عن حطام الطائرة الإيرانية، التي تحطمت جنوب غرب البلاد، أمس الأحد، حيث من المقرر أن يمشط متسلقو الجبال موقع الحادث المشتبه به بجبل دينا بالقرب من مدينة سيميروم.

وكانت شركة طيران "أسمان" قد أكدت مقتل جميع ركاب الطائرة ذات المحركين الـ66، وهم 60 راكبا وطاقمها المؤلف من ستة أشخاص.

ولكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، ذكرت أن 59 راكبا لقوا حتفهم، حيث إن راكبا ألغى سفره في اللحظة الأخيرة.

ولم يستطع الهلال الأحمر الإيراني تحديد موقع حطام الطائرة بعد.

وكانت الطائرة قد اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإيرانية.

ويشار إلى أن شركة أسمان الإيرانية، مدرجة على القائمة السوداء للمفوضية الأوروبية لشركات الطيران غير الآمنة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك