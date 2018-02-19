البابا تواضروس يترأس صلوات القداس بدير«مكاريوس السكندري»

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، حيث يقوم بتدشين مذابح الكنيسة الأثرية ومذابح كنيستي القديس الأنبا مكاريوس السكندري، والثلاث مقارات القديسين، ويضع حجر الأساس لبيت الخلوة بالدير.

ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي تم الاعتراف به من قبل المجمع المقدس في يونيو 2014، وهي أول زيارة لبطريرك لمنطقة القلالي التي بدأت الحياة الرهبانية بها في القرن الرابع الميلادي، ومن المقرر أن يدشن قداسة البابا عدة مذابح وأيقونات بالدير ويتفقد بعض المشروعات الخدمية به بصحبة عدد من أساقفة المجمع المقدس.

ويعود اكتشاف المنطقة الأثرية المندثرة للأنبا باخوميوس أسقف البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية عام 1982، وفي إحدى الزيارات إلى سويسرا، وجد في مجلة «swiss air» مقالا بعنوان «كيليا»، وهو الاسم اليوناني لمنطقة جبل القلالي، وتحدث المقال عن البعثة السويسرية والفرنسية التي تبحث وتنقب في منطقة كيليا أو جبل القلالي ويعرف المقال أهمية المنطقة وقيمتها الأثرية الكبيرة ويختم المقال بنداء إنساني للعالم للتبرع للمساهمة في حفريات جبل القلالي، ومن هنا بدأ الاهتمام بإعادة الحياة الرهبانية في المنطقة بعد مرور 1200 سنة من اندثارها.