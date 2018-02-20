قال قائد المنطقة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتيل، إنه اجتمع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد حجازي، رئيس الأركان، الخميس الماضي.

وأضاف «فوتيل»، خلال لقائه ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الاجتماع تناول العلاقات العسكرية وبحث سبل تعزيزيها، وتطرق إلى الأنشطة العسكرية التي تحدث في المنطقة الفترة الحالية، لافتًا إلى محاربة مصر للإرهاب منذ وقت بعيد، وإطلاقها عملية سيناء 2018.

وأعرب عن أمنياته بنجاح العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات إنفاذ القانون في سيناء، متابعًا أنها مهمة ضرورية لمواجهة الإرهاب وأمان الشعب المصري، ويمكن لبلاده أن تساعد من خلال مشاركة خبراتها السابقة في هذا المجال.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الخميس الماضي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول جوزيف فوتيل، بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد حجازي، رئيس الأركان، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.