«القليوبية» و«جامعة بنها» يناقشان استعدادات المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية على أهمية جامعة بنها ودورها الحيوي في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشددا على دور الطالب الجامعي في تشكيل الحياة السياسية وتأثيره في المجتمع؛ باعتباره قدوة لغيره، مشيرًا إلى ضرورة توعية الطلاب بواجباتهم وحقوقهم وأهمية مشاركتهم للظهور بصورة ديمقراطية تليق باسم مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، وجميع عمداء الكليات؛ بهدف مناقشة خطة الجامعة واستعدادتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، ودورها في حشد الطلاب وحثهم على المشاركة والتوجه إلى صناديق الاقتراع في الأيام المحددة للانتخاب؛ لاختيار من يرونه مناسبا.

كما تناول الاجتماع أيضا: التنسيق لعمل لجان انتخابية للطلبة الوافدين وطلاب المدن الجامعية؛

للتخفيف من أعباء الطلاب وضمان مشاركتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، أن رؤساء الجامعات لهم دورا وخطة في تحفيز الشباب وتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، والدعوة الإيجابية والذهاب إلى لجان الاقتراع، ويتم ذلك عن طريق الأنشطة الطلابية وتنظيم الندوات والحلقات النقاشية بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة بنها: «علينا جميعا الاستفادة من مناخ الحرية والإدلاء بأصواتنا في الاستحقاقات الانتخابية، والتي من شأنها رسم السياسات العامة للدولة».

وقال «القاضي»، إن اقرب استحقاق قادم هو اختيار رئيس الجمهورية لسنوات 4 قادمة؛ لذلك علينا جمعيا أن نقف على صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتنا بكامل حريتنا، ولا نقبل أي إملاءات أو ضغوط حتى نتحمل نتائج اختيارنا.