مصرع طالبة صعقها التيار الكهربائي بالفيوم

لقت طالبة بالفيوم مصرعها؛ إثر إصابتها بصعق كهربائي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى اليوم الإثنين، إخطارا من مأمور قسم أول يفيد ورود بلاغ من المستشفى العام بوصول "أمل أحمد حسن"، 16 عاما، طالبة، ومقيمة حي قحافة، متوفية إثر صعق كهربائي.

وبسؤال والدها "أحمد حسن علي"، 51 عاما، موظف بمجلس المدينة، أوضح أنه أثناء قيام نجلته المتوفية بغسل الملابس داخل دورة مياه المنزل صعقها التيار الكهربائي الخاص بالغسالة ولم يتهم أحد أو يشتبه جنائيا في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفية بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب على إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.