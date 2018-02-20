متحدث «الجامعة العربية»: كلام أوغلو فى ميونيخ يعكس نوعًا من المزايدة واستعلاء «العثمانية الجديدة»

انتقد محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، ما وصفه بـ«رد الفعل العصبى غير المبرر» لوزير الخارجية التركى مولود تشاويش أوغلو على كلمة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط فى مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية فى بيان إن «أبوالغيط كان قد انتقد فى مداخلته خلال الجلسة المذكورة، التدخل التركى فى الأراضى السورية، كما انتقد جميع التدخلات الإقليمية والدولية الأخرى التى جاءت على حساب الشعب السورى».

وأضاف أن «الوزير التركى عقب على كلام الأمين العام بـ «صورة انطوت على انفعال غير مبرر، كما انتقد ما طرحه الأمين العام بشأن ضرورة صياغة ترتيبات إقليمية جديدة تكون نواتها عربية».

وانتقد أبوالغيط خلال الجلسة التى كانت مخصصة لمناقشة الوضع فى الشرق الأوسط بحضور الوزير التركى، «التدخل التركى فى الأراضى السورية، والتدخلات الإقليمية والدولية التى كانت على حساب الشعب السورى»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وقبل ختام الجلسة طلب أوغلو الكلمة ليقول: «أيها الأمين العام نحن هناك فى سوريا لمكافحة منظمة إرهابية، ونستخدم حقنا المشروع فى الدفاع عن نفسنا، استنادا للقانون الدولى والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف: «أتمنى أن تكون منظومتكم قوية بالدرجة الكافية لمنع قائد أحد الدول الأعضاء فى جامعتكم من قتل ما لا يقل عن نصف مليون نسمة، أو منعه من استخدام الأسلحة الكيماوية»، فى إشارة ضمنية إلى الرئيس السورى بشار الأسد.

وتابع: «نتمنى أن يتذكر نظام جامعتكم العربية الدول الأخرى فى سوريا، والمتواجدة ضمن التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش».

فيما نقل موقع «روسيا اليوم» عن عفيفى قوله: إن «المداخلة الانفعالية للوزير التركى تعكس نوعا من المزايدة، وتنطوى على استعلاء ليس غريبا على تيار العثمانية الجديدة الذى نعرف جميعا ما يكنه للعالم العربى من مشاعر». ولفت عفيفى أيضا إلى أن «مداخلة أوغلو حول القضية الفلسطينية «لا تعكس سوى الرغبة فى المزايدة والاستعراض، فضلا عن الغمز فى المواقف العربية».