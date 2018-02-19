الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف «بنية تحت أرضية» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن أن سلاح الجو أغار الليلة الماضية على «بنية تحت أرضية» في جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل مساء أمس.



وجدد الجيش تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة فوق وتحت الأرض.



ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف فجر اليوم، بـ10 صواريخ، أرضًا زراعية في حي النهضة شرق مدينة رفح، جنوب شرق قطاع غزة.



وأوضحت أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أرضاً قرب مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح بـ10 صواريخ، محدثة حفراً عميقة في المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



يأتي هذا في ظل ارتفاع جديد لحدة التوتر بين الجانبين. فقد استهدفت إسرائيل على مدار اليومين الماضيين 18 موقعا في قطاع غزة، وقتلت صبيين فلسطينيين، وذلك على إثر إصابة 4 جنود إسرائيليين جراء انفجار عبوة قرب السياج مع القطاع.