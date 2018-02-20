كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الآلية التي سيتم من خلالها التعيين بالجهاز الإدارة للدولة، خلال الفترة المقبلة.

وقال «جميل»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، إن «التعيين في المستقبل سيكون من خلال الحاجة فقط لتخصصات معينة، وليس تعيين لمجرد التعيين كما كان يتم في الماضي، وأدى إلى تضخم الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف أنه «تم خلال الفترة الماضية عمل قواعد بيانات لكافة العاملين بالدولة، وأصبح لدينا خريطة كامل، والشهر المقبل سنقوم بالتنسيق مع اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية؛ لعمل حصر دقيق لكل العاملين بالمحافظات المختلفة».

وتابع «بعد الانتهاء من هذا الحصر، سيكون لدينا خريطة واضحة، سنستطيع من خلالها إعادة توزيع العمالة، وبعد الانتهاء مع عملية إعادة التوزيع، قد يكون هناك عجز ببعض الوظائف، ووقتها سنقوم بتعيين البعض، ولكن سيكون ذلك في نطاق الحاجة فقط».