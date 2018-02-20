قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ، إن هناك خطة لدراسة وإعادة ترتيب المجمعات الاستهلاكية من خلال تدريب العمالة وإمكانية الشراكة مع القطاع الخاص لكي يتولى الإدارة بعيدًا عن «الخصخصة»، حسب تعبيره.

ولفت «سويد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، إلى انتقاد الحكومة بشأن عدم تقديم منافذها خدمة جيدة موازية لما يقدمه القطاع الخاص.

وأشار إلى وجود 1200 مجمع استهلاكي في المحافظات، معظمهم في القاهرة والجيزة والإسكندرية، فضلًا عن المنافذ التابعة لجهاز الشرطة في إطار خريطة توفير السلع للمواطن بشكلٍ آمن ومستقر بعيدًا الابتزاز والأسعار المبالغ فيها.

وعن تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، أضاف: «توجد خطة يبذل فيها جهد كبير، فالاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالسلع الأساسية تجاوز الثلاثة أشهر إلى خمسة، وهناك تعاقدات لسلع لعامٍ وعامين مثل اللحوم».

واستطرد أن المجمعات الاستهلاكية كانت الملاذ الآمن للمواطن، في فترة زيادة الأسعار، نتيجة الثقة في أسعارها، لافتًا إلى وجود لجنة مشتريات مركزية تشتري السلع الأساسية بقيمة 1.8 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، لتوحيد الأسعار وتثبيتها.

وتابع أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل على قدم وساق استعدادًا لشهر رمضان المقبل، لتوفير احتياجات المواطنين من الجبن والألبان، بحيث تكون موجودة حينها بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق.