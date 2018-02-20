«عقار ماب» تنجح في بيع أول مشروع عقاري في مصر عبر الانترنت

قال بيان لشركة عقار مآب انها نجحت مؤخراً في إطلاق أحدث خدماتها الرقمية والتي تسمح للأفراد حجز الوحدات العقارية في المشاريع الجديدة ودفع رسوم الحجز عبر الانترنت.

وتأتي الخدمة الجديدة لتقوم بمحاكاة احتفالات إطلاق المشروعات العقارية ولكن عبر الإنترنت، حيث تمكن المستثمرين والعملاء المهتمين خاصًا المغتربين والمقيمين خارج البلاد من الاستفادة من الأسعار الأولية للمشروعات العقارية الجديدة واختيار الوحدات المميزة بسهولة ويسر بالإضافة إلى ما توفره الخدمة الجديدة من الوقت والجهد المبذول في شراء العقار.

وتطورت فكرة الخدمة الجديدة بعد ما انتشرت احتفالات وعروض الاطلاق التي تنظمها شركات التطوير العقاري عند إطلاق المشروعات العقارية الجديدة، وما ينتج منها من تزاحم وتدافع في بعض الأحيان، وطورت عقارماب حل رقمي يسمح للمستثمرين والعملاء المهتمين بالحصول على نفس الأسعار الحصرية والوحدات المميزة والتي يقوم بطرحها المطور العقاري في عروض الإطلاق، ويسمح لهم أيضا اختيار الوحدة ودفع مقدم الحجز عبر الانترنت بشكل آمن وسهل وبسيط.

ساعدت الخدمة الجديدة في إطلاق مشروع "ميد تاون كوندو" بالعاصمة الإدارية الجديدة أحدث مشروعات "شركة بيتر هوم للتطوير العقاري" في بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من مشروع في أقل من 12 ساعة حيث استطاع أكثر من 2000 مستثمر الاستفادة من الخدمة الجديدة عبر تسجيل اهتمامهم عبر الموقع الالكتروني ومشاهدة المشاريع المتاحة حتى تم فتح باب الاطلاق ومن ثم حجز الوحدات عبر بطاقات الائتمان ومن ثم إكمال العقود.

وقال عماد المسعودي، الرئيس التنفيذي شركة "عقارماب". ويعتبر المغتربين خارج مصر من أكبر المستفيدين من الخدمة الجديدة وهي شريحة تمثل اليوم 40% من مشترين العقارات في مصر، فهذه الخدمة تتيح لهم الآن بكل سهولة أن يستفيدوا من العروض الحصرية التي يقوم بها المطور العقاري في حفلات إطلاق المشروع التي في العادة يقوم بها في مقر الشركة أو أحد القاعات الكبرى في القاهرة، ولهذا السبب نادرا ما يستطيع المغترب خارج مصر أن يستفيد من مثل تلك العروض.

وأضاف استطعنا خلال 12ساعة فقط من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى بقيمة 80 مليون جنيه، حيث تم بيع 50% من وحدات المشروع خلال ال20 دقيقة الأولي من فتح باب الحجز ،وكان 85% من المشترين من المصريين المقيمين في السعودية والكويت والامارات واسبانيا والولايات المتحدة وانجلترا وكندا، حيث أصبح بإمكان العملاء خارج مصر شراء وحجز وحداتهم والاستفادة بالأسعار والوحدات المميزة عن طريق الحجز باستخدام البطاقة الائتمانية، على أن يقوم فريق المبيعات الخاص بالمشروع بالتواصل وشرح طبيعة المشروع بالتفصيل ومن ثم المساعدة على توقيع العقود والدفع عن عن طريق ممثل المطور العقاري في بلد الذي يسكن فيه العميل".

وتُعد شركة" بيتر هوم "واحدة من الشركات العقارية التي توجد في مصر منذ عام 1997. أطلقت خلالها اثني عشر مشروعًا عقاريًا متنوعًا بين السكنية والتجارية والإدارية، وتم بالفعل تسليم تسعة مشاريع منها. كما تعد شركة بيتر هوم أول شركة تطوير عقاري تطلق مشروع عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستقطب موقع عقارماب شهرياً أكثر من مليون مستخدم تشكل دول مجلس التعاون الخليجي نحو 25% منهم حيث يمكنهم البحث بين أكثر من 100 ألف وحدة عقارية معروضة للبيع او للإيجار بشكل سهل ومجاني كما يمكن الشركات العقارية من عرض مشروعاتها والوصول الي عملائها المحتملين بشكل سهل ومباشر، ويمكن للمستخدمين تصفح العقارات المعروضة على الموقع عبر تطبيق عقارماب للأجهزة الذكية المدعومة بنظام تشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي لمستخدمي أجهزة أبل عبر متجر أبل ستورز.