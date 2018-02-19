إدارة المنتخب السعودي تعلن قائمة الفريق لمعسكر جدة

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الاثنين قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر الذي ينطلق في جدة اعتبارا من غد الثلاثاء ويستمر حتى 26 شباط/فبراير الجاري ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" بيانا ذكر فيه :"أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن قائمة أسماء اللاعبين المختارين من قِبَل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للانضمام إلى معسكر الأخضر والذي سيبدأ في جدة غدا الثلاثاء ويستمر حتى السادس والعشرين من فبراير الجاري."

وأوضح أن المعسكر يمثل "المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا".

وضمت القائمة كلا من ياسر المسيليم ووليد عبدالله وعبدالله المعيوف ومحمد العويس وفواز القرني وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومعتز هوساوي وأحمد عسيري وحسن معاذ ومنصور الحربي وياسر الشهراني ومحمد البريك وإبراهيم غالب وعبدالملك الخيبري وعبد العزيز الجبرين وعبدالله عطيف وعبدالله الخيبري ومحمد كنو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان المؤشر وعبد الوهاب جعفر وهتان باهبري ومحمد الكويكبي ومحمد السهلاوي ومهند عسيري ومجاهد المنيع.

وأضاف البيان "من المقرر أن يخوض المنتخب خلال المعسكر مباراة ودية أمام منتخب مولدوفا في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية."

وجاء أيضا في البيان "من جهة ثانية ، يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أخرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري أمام منتخب العراق في مدينة البصرة عبر تشكيلة أعلن عنها في وقت سابق حيث تأتي المباراة بمبادرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ دعما منه لرفع الحظر عن الملاعب العراقية."