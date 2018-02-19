5 قتلى في إطلاق نار على حشد داخل كنيسة بداغستان الروسية

قتل خمسة أشخاص بإطلاق نار على حشد من المحتفلين بأحد الأعياد في مدينة كيزليار بجمهورية داغستان الروسية.



وأسفر الهجوم عن إصابة أربعة أشخاص، وأفاد بيان للشرطة المحلية بأن "جميع القتلى من النساء.. ومن بين الجرحى ثلاثة من عناصر الحرس الوطني الروسي".



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصادر محلية قولها، الأحد، إن قوات الأمن تمكنت من تصفية منفذ الهجوم (22 عاما).



وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان (رجل وزوجته)، وذكرت أن الزوجة هربت قبل بدء زوجها بإطلاق النار على الحشد، وأعلنت القوات الأمنية إلقاء القبض عليها.



وما زال دافع منفذ الهجوم غير معروف.