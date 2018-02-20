«السعودية»: لدينا مشكلة مع قطر وحتى الآن لم تقطع دعمها للإرهاب

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تواجه مشكلة مع قطر، حيث إنها حتى الآن لم تغير سلوكها، مشددًا أنها عليها أن توقف تمويلها ودعمها للإرهاب.

وأكد «الجبير»، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية، كارين كنيسل، في فيينا، مساء الاثنين، أن المملكة العربية السعودية تسعى مع شركائها لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى الأوضاع الحالية في اليمن، قائلًا إن الحوثيين انتهكوا القوانين الدولية بتهديد الأراضي السعودية.

وتابع أن ميليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدًا دعم السعودية مهمة المبعوث الدولي في صنعاء.

والتقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الاثنين، بنظيرته النمساوية، كارين كنيسل، في فيينا؛ لاستعراض العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات الدولية، وبحث مع رئيس البرلمان النمساوي، فولفجانج سوبوتك، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.